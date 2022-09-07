طائرات إسرائيلية مسيّرة لقمع المقاومة بالضفة

أكد الجيش الاسرائيلي الاربعاء، ان قادته يجرون تدريبات استعدادا لاحتمال استخدام طائرات مسيرة مسلحة خلال العمليات التي يجري تنفيذها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تصاعد عمليات المقاومة هناك.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان يانيف الالوف قائد وحدة يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، والجنرال اريك مويال قائد كتيبة "ميناشي" خضعا مؤخرا لتدريب على ادارة مركز قيادة قوة هجومية جوية يجري مهمتها الاشراف والتحكم بالطائرات المسيرة المسلحة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها، أنه تم تفويض كل من قائد فرقة الضفة الغربية آفي بلوت، وقائد لواء في منطقة جنين أريك مويال، لتشغيل مركز القيادة الهجومي هذا.

وكان الجيش الاسرائيلي بدء في الفترة الاخيرة تكثيف عمليات المداهمة الليلية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى للحد من الهجمات التي يشنها مقاومون يأتون خصوصا من محافظتي نابلس وجنين.

ويقول الجيش الاسرائيلي انه نفذ خلال الشهور الاربعة الاخيرة عمليات مداهمة اعتقل خلالها اكثر من 1500 فلسطيني مطلوبين له، كما صادر مئات الاسلحة.

واستشهد نحو 90 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت عقب هذه المداهمات.

وحذر رئيس اركان الجيش الاسرائيلي افيف كوخافي الاثنين، من ان زيادة وتيرة عمليات المقاومة يجعل من المحتم رفع وتيرة انشطة الجيش في الضفة الغربية، وحمل السلطة الفلسطينية جزءا من المسؤولية عن تصاعد هذه العمليات.

وتوعد كوخافي بان الجيش الاسرائيلي سيواصل توفير الأمن للاسرائيليين عبر نشاطاته العسكرية لمواجهة العمليات التي ينفذها الفلسطينيون، وقال "سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض".