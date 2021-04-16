طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على غزة

شنّت طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أراض فارغة، في مناطق متفرقة من القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يُصدر جيش الاحتلال تعقيبا فوريا على الغارات، لكنه سبق أن أعلن قبل عدة ساعات (مساء الجمعة)، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وعادة ما يرد جيش الاحتلال على إطلاق قذائف من غزة، بقصف مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة. (الأناضول)