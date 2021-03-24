منشور 24 آذار / مارس 2021 - 01:15 قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة يتبع.. كلمات دالة:قطاع غزة تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة غوتيريش يحذر من مخاطر تأجيل الانتخابات في الصومال ريال مدريد أنفق 304 ملايين يورو لتعويض رحيل رونالدو تقارير: مفاوضات بين حماس واسرائيل Loading content ...