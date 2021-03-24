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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 01:15
قطاع غزة
قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

يتبع..

كلمات دالة:قطاع غزة

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