طائرات التحالف الدولي تستهدف رتلا تابعا لجيش النظام السوري في الرصافة

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي، استهدفت رتلا تابعا لجيش النظام السوري في منطقة الرصافة جنوب غرب مدينة الرقة.

وأشار المرصد إلى أن الرتل كان متجها إلى مدينة الطبقة قبل أن تستهدفه طائرات التحالف في منطقة الرصافة، ولم يورد المصدر أي تفاصيل عن خسائر بشرية،

وقد انتشر جيش النظام السوري، وفقا للمرصد، في المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، ومناطق نفوذ درع الفرات بين العريمة وعون الدادات في ريف حلب، على أن تستكمل هذا الانتشار لاحقاً عند الحدود السورية التركية في منطقة عين العربي)، وصولا إلى منطقة الجزيرة والحدود السورية العراقية من جهة محافظة الحسكة

وكان التحالف الدولي أبلغ قيادات في قوات سوريا الديمقراطية عن نيته الانسحاب من القاعدة العسكرية التابعة له في صوامع منبج بالقرب من المدينة، وقاعدة خراب عشك بريف مدينة عين العرب (كوباني)، كما أنهم انسحبوا بالفعل من مواقعهم في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. (وكالات)