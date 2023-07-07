طائرات روسية تطارد اميركية فوق سوريا

كشفت القوات الجوية الأمريكية، عن ان طائرات روسية طاردت نظيرتها الاميركية، زاعمه بمضايقتها اثناء قيامها في عمليات ضد تنظيم "داعش" في سورية، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية ان الانتهاكات المتكررة للقوات الجوية الروسية للمعايير والممارسات المتفق عليها أصبحت الآن مصدر قلق كبير للسلامة في المنطقة .

وقال الفريق أليكسوس غرينكويتش في بيان: إن الطائرات الروسية "أطلقت قنابل مضيئة أمام الطائرات الاميركية المسيّرة وحلقت بالقرب منها بشكل خطير، وهو ما عرّض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر" ووصف اعتراض الطائرات الروسية لنظيرتها الاميركية بانه "سلوك غير آمِن وغير مهني" في أثناء تفاعلها مع طائرات أمريكية مسيّرة من طراز إم كيو-9".

For the 2nd consecutive day, Russian military fighter aircraft engaged in unprofessional behavior with U.S. aircraft over Syria. Please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visit https://t.co/Kv64rtJgUt pic.twitter.com/OXwM78DKGV — US AFCENT (@USAFCENT) July 6, 2023





وقال غرينكويتش "قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية"

وفي رد القوات الروسية على المزاعم الاميركية أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف أن أنظمة توجيه المسيرات الأمريكية في سورية تظهر تأثيراً على الطائرات الروسية ما قد يؤدي لتشغيل تلقائي لأنظمة الدفاع الجوي بالطائرة، واكد : “إن ما يستدعي القلق هي تلك الحقائق التي سجلها طيارو سلاح الجو الروسي خلال التدريبات عن تأثير أنظمة التوجيه الإلكترونية للائرات المسيّرة الأمريكية، التي تؤدي إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع المحمولة على متن الطائرات الروسية”.

واكد ان قواته “سجلت الخميس 9 خروقات اميركية جميعها في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية إجراء مناورات روسية – سورية مشتركة في شمال سورية”.