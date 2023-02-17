طائرة انتحارية ايرانية تهاجم سفينة اسرائيلية

اكدت مصادر وتقارير اجنبية ان الحرس الثوري الإيراني شن هجوما باستخدام طائرة شاهد الانتحارية على سفينة "كامبو سكوير" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في الخليج العربي وهي تبحر تحت علم ليبيريا.

من جهتها نقلت مصادر اعلامية عبرية عن مسؤولين اسرائيليين "أمنيون كبار"ان الهجوم ويعتبرون أنه محاولة انتقامية إيرانية ردا على عمليات منسوبة لإسرائيل في سورية او داخل الاراضي الايرانية نفسها

طائرة شاهد

ونقل موقع عكا للشؤون الاسرائيلية ان طهران اعترفت بالهجوم ونقلت "إيران: استهداف السفينة الإسرائيلية هو ردنا على الهجوم الذي قامت به إسرائيل في إيران"

وحسب التقارير فان الهجوم وقع يوم العاشر من فبراير - شباط الجاري ولم يتم الكشف عن العملية في حينها، وتوضح صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء الجمعة، إن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة "كامبو سكوير" التي تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي ( إيال عوفر ) في بحر الخليج العربي مستخدما طائرة مسيرة وقالت ان على متن السفينة طاقم مكون من 136 شخصاً.

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