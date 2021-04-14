قام طاقم سفارة إسرائيل في الإمارات، اليوم الأربعاء، "بالوقوف دقيقتي صمت حدادا على أرواح شهداء معارك إسرائيل".

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "لأول مرة في أبوظبي، قام طاقم سفارة إسرائيل في الإمارات بالوقوف دقيقتي صمت حدادا على أرواح شهداء معارك إسرائيل وحروبها وضحايا العمليات الإرهابية"

لأول مرة في أبوظبي: طاقم سفارة إسرائيل في الإمارات يقف دقيقتي صمت حدادا على أرواح شهداء معارك إسرائيل وحروبها وضحايا العمليات الإرهابية. pic.twitter.com/5lQVbyEyVj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 14, 2021

وكانت السفارة الإماراتية في إسرائيل، بعثت مؤخرا رسالة تحية تقدير واعتزاز لضحايا "الهولوكوست".

ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن ضحايا "الهولوكوست" كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز. وقالت السفارة: في ذكراهم تؤكد دولة الإمارات أن القيم الإنسانية التي تأسست عليها ستبقى راسخة، فالمحبة والتعايش والتسامح من الأساسيات التي تحتاجها البشرية ليعمّ السلام.