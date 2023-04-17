طاقم طائرة سعودية يوثق الإشتباكات في مطار الخرطوم (فيديو)

وثق طاقم طائرة سعودية، عبر مقطع فيديو، جانبا من الإشتباكات في مطار الخرطوم الدولي، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وصور طاقم الطائرة، المشاهد من داخل قمرة القيادة في الطائرة، التي كانت متوقفة في أرض المطار.

وبدت علامات الحذر واضحة على طاقم الطائرة، خلال تسجيلهم لمقطع الفيديو، حيث يبدو ذلك جليا من خلال سماع صوتهم في المقطع.

ويظهر في الفيديو، أحد الجنود السودانيين وهو يطلق الرصاص من بندقيته باتجاه منطقة أخرى داخل المطار.

وارتفعت حصية ضحايا الإشتباكات في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى 97 قتيلا، وسقوط نحو 942 مصابا من المدنيين والعسكريين، فيما أسفرت المعارك في مدينة نيالا، منذ أمس الاحد، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال بيان صادر عن نقابة أطباء السودان: "منذ إندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، سقط ما لا يقل عن 97 قتيلا، وأن تلك الحصيلة لا تشمل كافة القتلى، خاصة وأن الكثيرين منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب صعوبة التحرك على الطرقات".

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.