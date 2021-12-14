طالبان الأفغانية نفذت 72 عملية إعدام خارج نطاق القضاء

أقدمت حركة طالبان على اعدام 72 شخصا على الأقل في أفغانستان خارج نطاق القضاء، بحسب ما اعلنت الامم المتحدة الثلاثاء.

وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان ان عمليات الاعدام ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.

واوضحت الناشف أنه "بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".

كانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ ذكرت مطلع نوفمبر الماضي أنه ”بعد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، انضم عدد من الجنود وأعضاء سابقين في جهاز المخابرات الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة ووحدات النخبة العسكرية إلى الفرع المحلي لتنظيم داعش (ولاية خراسان)“.

وأضافت أن ”عدد المنشقين الذين ينضمون إلى داعش صغير نسبيا، لكنه يتزايد.. والأهم من ذلك، أن هؤلاء المجندين الجدد يجلبون إلى التنظيم الخبرة الحاسمة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقنيات الحرب؛ ما قد يعزز قدرته على منافسة طالبان“.