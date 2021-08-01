طالبان تبرر قصف مطار قندهار وتحذير من سقوط المدينة

بررت حركة طالبان الافغانية قصفها لمطار قندهار بهدف وقف حركة الطيران الحربي الذي يقصف مواقع الحركة وسط تحذير من سقوط المدينة

تحذير من سقوط قندهار

وحذر أحد أعضاء البرلمان في قندهار من أن المدينة معرضة لخطر السقوط، حيث نزح عشرات الآلاف من الناس بالفعل وتلوح في الأفق كارثة إنسانية.

ونقلت اذاعة بي بي سي البريطانية، عن جول أحمد كامين، إن الوضع يزداد سوءا كل ساعة، وكان القتال داخل المدينة هو الأشد حدة منذ 20 عاما.

وأوضح كامين أن طالبان تنظر الآن إلى قندهار كنقطة محورية رئيسية، وهي المدينة التي يريدون جعلها عاصمتهم المؤقتة.

وشدد على أنه إذا استولت طالبان على قندهار، فسوف تفقد الحكومة السيطرة أيضا على خمس أو ست مقاطعات أخرى في المنطقة.

وقال النائب البرلماني إن أكثر من ثلاثين ألف شخص في المدينة نزحوا بسبب القتال وهم في أمس الحاجة إلى الطعام والماء.

وأضاف أن مقاتلي طالبان في عدة جوانب من المدينة، وبسبب العدد الكبير من السكان المدنيين لن تتمكن القوات الحكومية من استخدام الأسلحة الثقيلة إذا دخلها المسلحون بشكل كامل.

قصف مطار قندهار

وأعلنت مصادر رسمية حكومية، سقوط 3 صواريخ في مطار مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وقال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون "أطلقت ثلاثة صواريخ الليلة الماضية على المطار أصاب اثنان منها المدرج (..) ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه"، وهو ما أكده مسؤول في الطيران المدني في كابول.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد معارك واسعة بين حركة طالبان التي تسعى لاستعادة سيطرتها على أفغانستان في أعقاب انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، وقوات الحكومة الأفغانية.