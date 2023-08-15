طالبان تحيي الذكرى الثانية لاستعادتها السلطة في افغانستان

غصت شوارع كابول الثلاثاء، بالمئات من عناصر حركة طالبان كما رفع فيها العلم الأبيض والأسود لإمارة أفغانستان الإسلامية، مع احياء الحركة الذكرى الثانية لاستعادتها السلطة في البلاد.

وسقطت العاصمة كابول في ايدي عناصر الحركة في 15 آب/أغسطس 2021، اثر اتفاق ابرمته الجماعة الاسلامية المتشددة مع الولايات المتحدة، وادى الى انهيار الحكومة التي كانت الاخيرة تدعمها وفرار مسؤوليها خارج البلاد للنجاة بحياتهم.

وتعهدت سلطات طالبان التي اطلقت على البلاد اسم امارة أفغانستان الإسلامية، بان لا تسمح لأي محتل بتهديد استقلال وحرية الامارة، في اشارة الى الولايات المتحدة.

واعتبرت في بيان بمناسبة ذكرى عودتها الى الحكم، ان استعادة العاصمة كابول اثبت ان "الامة الافغانية" لا يستطيع احد السيطرة عليها.

وبينما انتشرت اعلام الامارة عند نقاط التفتيش الأمنية المتموضعة بكثافة في كابول، فقد نزل المئات من عناصر الحركة وتجمعوا قبالة مقر السفارة الاميركية السابق التي تمثل بالنسبة لهم رمزا لاحتلال الولايات المتحدة البلاد على مدى اكثر من عشرين عاما.

"يوم أسود"

وشوهد العديدون منهم مبتسمين وهم يلتقطون صور سيلفي امام مقر السفارة، فيما غابت النساء عن هذه الفعالية.

وخلافا لتعهداتها، حظرت طالبان مشاركة النساء في المناسبات العامة، وكذلك التحاقهن بالمدارس والجامعات والوظائف، الامر الذي عرقل جهودها للحصول على اعتراف دولي وكذلك مساعدات تخفف من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.



وكان لافتا ان طالبان قررت، ومن دون ايضاح الاسباب، الغاء عرض عسكري بالمناسبة كان مزمعا في مدينة هرات غربي افغانستان، ونقلت عرضا اخر الى معسكر في معقلها في هرات، والتي تعد ايضا مقر زعيم الحركة هبة الله أخوندزاده.

وردد عشرات المحتفلين في هرات هتافات تدعو لقتل الاميركيين والاوروربيين والغربيين عموما.

وشارك عشرات من معارضي حكم طالبان في تظاهرة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث شوهد احدهم وهو يرفع لافتة تصف التاريخ الذي سيطرت فيه الحركة على السلطة في افغانستان المجاورة بانه "يوم أسود".