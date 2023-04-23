منع الافغانيات من المشاركة باحتفالات العيد بأمر طالبان

حظرت سلطات حكومة طالبان في منطقتي بغلان وطهار شمال وشمال شرقي البلاد مشاركة النساء في احتفالات العيد، في تضييق جديد على حريات المرأة في هذا البلد.

ونصت اوامر اصدرها قادة الحركة في المنطقتين على حظر خروج النساء في مجموعات خلال أيام عيد الفطر.

وبدا لافتا ان قرارات مماثلة لم تصدر في المناطق الاخرى في افغانستان البالغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، والتي سيطرت عليها حركة طالبان في اب/أغسطس 2021.

وقبل اسابيع حظرت سلطات طالبان في مقاطعة هرات شمال غربي البلاد خروج النساء الى المطاعم والحدائق واغلقت امامهن المساحات الخضراء في .

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اصدرت حركة طالبان قرارا يقضي بمنع عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، سواء محلية او دولية، متذرعة بعدم التزامهن خصوصا بالحجاب الاسلامي.

ولاحقا، شملت طالبان وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد بالقرار.

وفي سياق تشديدها الخناق على حرية المرأة في افغانستان، كانت طالبان قررت وقف تعليم الإناث في الجامعات الحكومية والخاصة.

وايضا، بررت طالبان لاحقا خطوتها قائلة انها جاءت في المقام الاول بسبب عدم التزام طالبات الجامعات بقواعد ارتداء الحجاب.

وخلافا لتعهداتها، اتبعت طالبان نهجا متدرجا في التضييق على حريات النساء، بدأته بطردهن من الوظائف الحكومية، ومنع سفرهن دون محرم، فضلا عن فرض ارتداء البرقع عليهن خارج المنزل.