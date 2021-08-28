طالبان تدين الغارة على داعش وتشكل حكومة بلا نساء

أدانت حركة طالبان، السبت، الغارة التي شنتها الولايات المتحدة والتي قتلت اثنين من قيادات تنظيم داعش واعتبرتها “هجوم صارخ على أرض أفغانية”، فيما بدات الحركة بالحوار لتشكيل حكومة افغانية

ادانة الغارة الاميركية على داعش

أدانت حركة طالبان، السبت، الغارة التي شنتها أمريكا بطائرة مسيرة على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابول، الخميس، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها “هجوم صارخ على أرض أفغانية”

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، مقتل هدفين كبيرين في تنظيم داعش، فرع ولاية خراسان، وإصابة آخر في ضربة نفذها الجيش الأمريكي بطائرة مسيرة، مضيفة أنهم ممن خططوا للهجوم على مطار كابول.

وقال المسؤول الأمريكي خلال موجز صحفي في البنتاغون اليوم السبت: "يمكنني التأكيد استنادا لمعلومات جديدة عن مقتل هدفين اثنين رفيعي المستوى من "داعش" وإصابة آخر". وأضاف أن الضربة لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم الدامي على مطار كابول الذي اودى بنحو 200 شخص بينهم 13 اميركيا، واثر ذلك توعد الرئيس جو بايدن بالرد مطلقا ايدي القوات الاميركية لملاحقة التنظيم في افغانستان

حكومة افغانية بلا نساء

الى ذلك نقلت وكالة انباء رويترز عن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قوله بأن طالبان ستشكيل حكومة جديدة للبلاد في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقال ان الحكومة الجديدة "لن تشمل وزراء فقط بل وزعماء"، مستبعدا وجود نساء في التشكيلة الوزارية لطالبان وذكر مجاهد أن "طالبان" حتى الآن عينت حكاما وقادة للشرطة في 33 من أصل 34 حيث ولاية بنجشير التي لا تزال خارج سيطرة الحركة.