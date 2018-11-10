طالبان ترحب بنتائج مؤتمر موسكو حول أفغانستان

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان شیر محمد عباس استانكازي، نتائج مؤتمر موسكو الدولي حول أفغانستان الذي عقد في العاصمة الروسية أمس الجمعة، بأنها كانت إيجابية.

وقال استانكازي الذي ترأس وفد حركته إلى اجتماع موسكو: "نرى أن مؤتمر "صيغة موسكو" كان ناجحا، حيث استمعنا إلى وجهات نظر ومقترحات جميع المشاركين فيه، كما أننا بينا وجهات نظرنا حيال مختلف القضايا المتعلقة بأفغانستان".

وأكد أهمية الحوار من أجل تسوية الأزمة في أفغانستان، وجدد ربط الشروع في التفاوض المباشر مع الحكومة بسحب القوات الأجنبية من البلاد.

وعقد الاجتماع ضمن ما يعرف بـ"صيغة موسكو" خلف أبواب مغلقة، بمشاركة ممثلي دول إقليمية محورية، إضافة إلى وفدين أفغانيين أحدهما من حركة طالبان والثاني عن المجلس الأعلى للسلام، فيما قاطعته كابول التي شددت على أن وفد مجلس السلام لا يمثلها.

وحسب منظمي المؤتمر، فإنه لم يكن يهدف إلى إطلاق الحوار المباشر بين السلطات الأفغانية وطالبان على الفور، بل حرص على الإسهام في تهيئة الظروف المناسبة لبدء مثل هذا الحوار مستقبلا.

وتوصل المشاركون إلى الاتفاق على مواصلة العمل بـ"صيغة موسكو" بحثا عن تسوية سياسية في أفغانستان.