طالبان تسيطر على 5 مناطق جديدة.. و"كابل" تعلن: مقتل 200 مسلح

أكدت وسائل إعلام أفغانية سقوط خمس مناطق في البلاد على الأقل في قبضة حركة "طالبان" خلال الليلة الماضية، فيما أعلنت حكومة كابل عن قضاء قواتها على أكثر من 200 مسلح خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأحد عن مصادر مطلعة تأكيدها أن تلك المناطق الخمس هي مديريات بنجواي الواقعة في ولاية قندهار جنوب البلاد، وزيروك في ولاية باكتيكا جنوب شرقي البلاد، وكوفاب وأركو وكوهستان في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد

Update: Sources confirm that five districts have fallen to the Taliban since last night: Panjwai in Kandahar, Zerok in Paktika, and Kofab, Argo and Kohistan in Badakhshan. #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) July 4, 2021

وأكد حرس الحدود في طاجيكستان مساء أمس أن أكثر من 300 من عناصر حرس الحدود الأفغانية اضطروا إلى التراجع عبر الحدود بعد معارك ضارية سيطرت "طالبان" خلالها على ثلاثة أقضية في بدخشان.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على حسابها الرسمي في "تويتر" صباح اليوم أن قواتها خلال الساعات الـ24 الماضية تمكنت من تصفية 143 من مسلحي "طالبان" وإصابة 121 آخرين جراء عمليات نفذت في ولايات ننكرهار وقندهار وهرات وغور وفراه وسمنكان وهلمند وبدخشان وكابل.

143 #Taliban terrorists were killed and 121 others were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Kandahar, Herat, Ghor, Farah, Samangan, Helmand, Badakhshan & Kabul provinces during the last 24 hours.

Also, 11 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/pJfuza61Jn — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 4, 2021

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت الوزارة في تغريدات منفصلة عن مقتل 98 مسلحا على الأقل جراء عمليات نفذت في ولايات غزني وسمنكان ولغمان وقندهار وننكرهار.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في أفغانستان، فيما توشك عملية انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد على النهاية