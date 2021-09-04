طالبان تطلق قنابل الغاز لتفريق تظاهرة نسائية في كابول

أطلق عناصر حركة طالبان قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نسائية في العاصمة كابول السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أفغانية.

وقال موقع فضائية “طلوع نيوز” أن “عددا من الصحافيات والمدافعات عن حقوق النساء تظاهرن لليوم الثاني على التوالي في كابول، للمطالبة باحترام حقوقهن وإشراكهن في الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “المظاهرة النسائية شهدت أعمال عنف، عقب تفريقها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي”.

فيما لم يذكر الموقع وقوع إصابات بين المتظاهرات.

والجمعة، شهدت كابول مظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي، ورفعت المشاركات لافتات مدونا عليها عبارات أبرزها “الرجال والنساء متساوون في الحقوق” و”مجتمع بدون نساء مجتمع ميت”.

وعلى صعيد مواز، نقلت فضائية “الحرة” الأمريكية، عن مصدر من حركة طالبان (لم تسمه) قوله إن “الحكومة المقبلة لن تشمل النساء في مواقع قيادية ضمن التشكيلة”.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعلنت “طالبان” سيطرتها على العاصمة كابول؛ بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه؛ ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وفي اليوم ذاته، قال المتحدث باسم “طالبان” سهيل شاهين، في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية، إن الحركة “ستسمح للمرأة بالتعلم والعمل، وبالطبع سترتدي الحجاب”.