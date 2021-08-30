"طالبان" تعتقل الرئيس السابق لمجلس العلماء الأفغاني

اعتقل عناصر من حركة طالبان، الرئيس السابق لمجلس العلماء الأفغاني مولوي سردار زردران، بحسب مصدر في قياد شرطة العاصمة كابل.

وفي يوليو الماضي، دعا مجلس العلماء الأفغاني، مقاتلي "طالبان" إلى وقف إطلاق النار، ووصف الحرب التي تخوضها الحركة، بغير الشرعية.

وقبل أيام أفادت شبكة СNN الأمريكية، بأن حركة "طالبان" اتخذت إجراءات بحق الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

وذكرت الشبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن فعليا تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت رحمة "طالبان".

لكن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" محمد نعيم في حديث لوكالة "نوفوستي"، نفى صحة الأنباء عن وضع كرزاي وعبد الله قيد الإقامة الجبرية، مشددا في الوقت نفسه على أن ضمان أمنهما يعود إلى اختصاصات الحركة.