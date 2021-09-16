طالبان تعثر على صواريخ سكود في "بانجشير"

أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" يوم أمس الأول، بأن حركة طالبان قد عثرت في ولاية بانجشير الأفغانية، على صواريخ "سكود" و"ألباتروس" انتجت في عهد الاتحاد السوفيتي.

وكانت صواريخ "ألباتروس" قد أنتجت في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1962 – 1987، وهي لا تزال في الخدمة في عدد من البلدان.

وكان لدى وزارة أمن الدولة في أفغانستان كتيبة صواريخ "إلبتروس"، ومن الواضح أن هذه الصواريخ عند تخزينها في الهواء الطلق، كانت عاطلة منذ فترة طويلة علاوة على أن مدة صلاحيتها انتهت منذ زمن.

ويبلغ وزن الصاروخ الباليستي "ألباتروس" الذي يعمل بالوقود السائل أحادي المرحلة 5.8 طن، وهو قادر على الطيران لمسافة 300 كيلومتر، ويمكن أن يحمل شحنة نووية حرارية.

في الوقت نفسه، يبلغ معامل الانحراف المحتمل لصواريخ "سكود" السوفيتية نصف كيلومتر تقريبا.