تعرف على حكومة طالبان والدول المدعوة لحضور اداء القسم

كشفت حركة طالبان اليوم الثلاثاء انها اختارت الملا محمد حسن أخوند لتشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان، وأكد الناطق الرسمي باسمها "أن الحكومة غير مكتملة"، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة"، ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة.

حكومة طالبان

وافادت تقارير ان "زعيم الحركة سيبقى في منصبه وسيشرف على مراقبة عمل الحكومة".

وكان أخوند أحد الذين شاركوا القائد السابق لطالبان، الملا عمر، في تأسيس الحركة. ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصا المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين، والتي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن الملا عبد الغني بارادار سيكون نائبا لرئيس الوزراء.

وعين أمير خان متقي الذي مثّل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية.

كما قال ذبيح الله مجاهد إن سراج الدين حقاني، نجل موسس حركة حقاني المدرجة على لائحة واشنطن للإرهاب، سيتولى حقيبة الداخلية

وأعلن مجاهد أيضاً تعيين الملا يعقوب قائماً بأعمال وزير الدفاع، وعباس ستاكينزاي قائماً بأعمال نائب وزير الخارجية.

واوضح الناطق أن "بعض الحقائب في الحكومة الجديدة"، لم يتم تسميّة مسؤولين لشغلها.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من توليها الحكم في أفغانستان، بعد سيطرتها على البلاد، وبضمنها العاصمة كابُل

الدول المدعوة

ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة، وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".