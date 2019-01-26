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طالبان تعلن مسودة اتفاق لانهاء الحرب في افغانستان

طالبان تعلن مسودة اتفاق لانهاء الحرب في افغانستان
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