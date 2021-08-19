طالبان تكثف مطاردة الافغان "المتعاونين" خلافا لتعهداتها 

قال تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان كثفت عمليات مطاردة الأفغان ممن تعاملوا مع القوات الأمريكية والأطلسية، وذلك خلافا لتعهداتها بعدم الانتقام من معارضيها.

وجاء في التقرير الذي اعده المركز النرويجي للتحاليل العالمية، وهي منظمة ترفع تقارير استخبارات إلى وكالات الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت “قوائم ذات أولوية” لأشخاص على صلة بالإدارة السابقة.تريد توقيفهم.

وفق التقرير، فان المستهدفين هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات.

وأوضح أن طالبان قاموا بـ”زيارات هادفة لمنازل” الذين يريدون توقيفهم كما لمنازل أفراد عائلاتهم.

وجاء في التقرير أن "طالبان تكثف ملاحقة جميع الأشخاص المتعاونين مع النظام السابق، وفي حال عدم نجاحها بذلك، هي تستهدف وتعتقل أفراد عائلاتهم وتعاقبهم وفق رؤيتها لأعراف الشريعة".

وأضاف التقرير أن الأكثر عرضة للخطر هم "الأشخاص الذين يتولون المناصب البارزة في الجيش والشرطة وهيئات التحقيق".

وأشار الى أن طالبان يدققون في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابول، وأقاموا نقاط تفتيش في المدن الكبرى بما في ذلك في العاصمة كابول وفي جلال آباد.

وبحسب التقرير، فإن طالبان “يجندون بسرعة” مخبرين جددا للعمل لحساب نظامهم ويوسعون قائمة أهدافهم من خلال الاتصال بالمساجد والصرافين.

ورغم سعي الحركة إلى إظهار نفسها بمظهر أكثر اعتدالًا منذ سيطرتها على أفغانستان الأحد، واعدة بعدم السعي للانتقام ومعلنة إصدار عفو عن المسؤولين الحكوميين السابقين، لا تزال مشاعر الريبة قائمة لدى عدد كبير من الأفغان وكذلك لدى المجتمع الدولي.

علاقات ودية

وكانت حركة "طالبان" اعلنت في وقت سابق الخميس، أنها تسعى لمنع اندلاع حرب أهلية في أفغانستان وتسعى إلى إقامة علاقات ودية مع كل الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في كلمة في كابل بمناسبة العيد الـ102 لاستقلال أفغانستان: "نريد العيش في سلام ونسعى إلى منع اندلاع حرب أهلية".

وشدد مجاهد على أن "طالبان" ستعمل على حل المشاكل عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن الحركة لن تسعى إلى ملاحقة أنصار النظام السابق.

وأردف: "على العالم ألا يخاف منا. يجب الاعتراف بنا. ونريد علاقات ودية مع كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.