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طالبان تكثّف هجماتها في أفغانستان تزامنا مع عودة المبعوث الأميركي

طالبان تكثّف هجماتها في أفغانستان تزامنا مع عودة المبعوث الأميركي
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