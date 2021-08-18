طالبان تمنع زراعة المخدرات وتتفاهم مع المجتمع الدولي لتشكيل حكومة

حظرت جماعة طالبان الافغانية زراعة وانتاج المخدرات في البلاد، فيما كشف احد دبلوماسييها عن تنسيق للحركة مع المجتمع الدولي لانتاج حكومة تمثل شرائح المجتمع الافغاني بكافة الوانه

حظر زراعة المخدرات

وقال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن أفغانستان : "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".

انتاج محاصيل اخرى

وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.

حماية المتعاونين مع الاميركيين

كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.

وذكر مجاهد أن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن "طالبان" لا تريد أن يغادروا البلاد.

حكومة تمثل الجميع

كما أكد عزم "طالبان" على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا على أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة في إطار الشرع الإسلامي والقانون.

من جهته أكد السفير الأفغاني في العاصمة الاردنية طارق شاه بهرامي، الأربعاء، أن قادة حركة طالبان وسياسيون أفغان يسعون بالتنسيق مع المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة "مقبولة" للشعب الأفغاني.

وأضاف السفير في تصريح لـفضائية "المملكة"، "رسالتي للمجتمع الأفغاني، لا تقلقوا، لأن قادة طالبان و(سياسيون) أفغان مثل الرئيس السابق حامد كرزاي، رئيس لجنة المصالحة، عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار وبالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، يسعون لتشكيل حكومة مقبولة للشعب الأفغاني، لكن من السابق لأوانه الحديث عن طبيعة هذه الحكومة".