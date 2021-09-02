طالبان تهدد المقاومة في "بنجشير" وتطالب بنزع سلاحها

هددت حركة طالبان، بدحر قوات المقاومة في ولاية بنجشير الأفغانية، مؤكدة أنها طالبت تلك القوات بنزع سلاحها، لكي تدخل الحكومة إلى مختلف مناطق الولاية.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أنه لن يكون هناك حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة وحدة وطنية.

وأضاف ذبيح الله مجاهد، في مقابلة نشرتها أمس الأربعاء صحيفة La Repubblica الإيطالية، أن النساء سوف يحتفظن بحقهن في تولي وظائف في الوزارات والشرطة والمؤسسات القضائية والعمل كممرضات، بالإضافة إلى الدراسة في الجامعات.

وأشار مجاهد إلى أن أولوية السلطة الجديدة في أفغانستان تكمن في تفادي أزمة اقتصادية، مؤكدا أن "طالبان" ترى في الصين شريكا أساسيا لها.

وأوضح أن الصين تمنح "طالبان" فرصا استثنائية بسبب استعدادها للاستثمار في أفغانستان، لاسيما فيما يخص الموارد الطبيعية، والمشاركة في إعادة إعمارها.

ورجح مجاهد أن التعاون مع بكين يمنح حركته "ممرا إلى كل الأسواق"، مبديا بالغ اهتمام "طالبان" بمبادرة "حزام واحد-طريق واحد" الصينية.

ووصف المتحدث علاقات حركته مع روسيا بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تخص غالبا المجالين السياسي والاقتصادي.