طالبان توسع رقعة سيطرتها واميركا تتابع بقلق

ابدت الادارة الاميركية قلقها من تقدم حركة طالبان الافغانية على محاور القتال واعادة سيطرتها على العديد من المناطق في البلاد.



قلق اميركي



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، عقد في نيودلهي إن العنف الذي تمارسه "طالبان" ضد الشعب الأفغاني "مقلق للغاية وليس مؤشرا جيدا لمستقبل البلاد".

كما أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية عزم الولايات المتحدة والهند مواصلة التعاون "من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب الأفغاني ودعم الاستقرار في المنطقة بعد سحب قوات التحالف الدولي من البلاد" وفق تعبيره



طالبان تتقدم



الى ذلك كثفت حركة طالبان من هجماتها خلال الأيام الأخيرة وزادت من رقعة سيطرتها في أفغانستان في وقت اقتصرت فيه سيطرة قوات الحكومة على 22 بالمئة فقط من أقضية البلاد.

وشنت طالبان هجمات في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي على الأقضية الواقعة على الحدود مع أوزبكستان وطاجيكستان وسيطرت عليها بالكامل تقريباً، وفي 22 يونيو سيطرت على معبر شيرهان الحدودي بين طاجيكستان وولاية قندوز الأفغانية.

وحاصرت طالبان "هيرتان" الطريق التجاري الأهم بين أفغانستان وأوزبكستان، كما حاصرت معبر أبو نصر فراهي الحدودي بولاية فراه أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران.



كم يبلغ عدد عناصر طالبان؟



ووفقًا للتقرير الثاني عشر للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تضم طالبان الآن ما بين 58 ألف و100 ألف مسلح وتعمل على زيادة عدد عناصرها.

من ناحية أخرى كانت الحكومة الأفغانية تستهدف رفع عدد قواتها إلى 352 ألف فرد خلال الأشهر الأولى من العام الجاري إلا أن هذا العدد ظل عند 308 آلاف فرد.

وعقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بدأت الولايات المتحدة احتلال أفغانستان في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه في عملية أطلقت عليها اسم "عملية الحرية الدائمة" بحجة أن أفغانستان تأوي أسامة بن لادن وزعماء آخرين لتنظيم القاعدة.