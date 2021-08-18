طالبان توضح حقيقة علاقتها بـ حماس

نفت حركة طالبان الافغانية وجود اي تعاون بينها وبين حركة حماس التي تحكم غزة في اعقاب صور الاجتماعات التي نشرها رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية وتهنئة موسى ابو مرزوق لها بالانتصار

لا علاقة لنا مع حماس

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين ان حركته لا تجري أى تعاون مع حركة حماس في أى منطقة، لكنها إذا هنأتنا حماس بالحرية وإنهاء الاحتلال فلا بأس.

وكان قائد حركة حماس إسماعيل هنية، التقى بعدد من قادة طالبان في لقاء سري وقال مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر ان اللقاء تم بعد عملية "حارس الأسوار"، وزعم المراسل أن اللقاء عقد في الدوحة سرًا، وتم الكشف عن الصور بعد التطورات الأخيرة و استيلاء طالبان على البلاد.

I do many interviews with journalists every day after the falling of provincial centers of Afghnistan and the capital Kabul to the Islamic Emirate, some journalists maybe masquerading but I haven’t done interview with any one introducing himself he is from an Israeli media. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 17, 2021

ابو مرزوق يشيد بانتصار طالبان

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن حركة طالبان حققت انتصارًا في أفغانستان وجاء في تغريدة جاء نصها: "تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية، وقد واجهت أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة".

وأضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن ما يحدث في أفغانستان هو درس لكل الشعوب المظلمة، ولا بد من الاتعاظ.

هنية: الفرحة ملات فلسطين

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الإثنين ان "الفرحة ملأت فلسطين" بعد ان سيطرت حركة طالبان على الحكم في افغانستان، مشيدا بالأداء السياسي والإعلامي للحركة المتشددة.

وعبر هنية خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره في حركة طالبان الملا عبدالغني برادر عن "الفرحة التي ملأت فلسطين وهم يتابعون هذا المشهد، متمنيًا لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، ومشيدًا أيضًا بالأداء السياسي والإعلامي لحركة طالبان".

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لحركة حماس على الانترنت ان هنية قال لبرادار "إن زوال الاحتلال عن التراب الأفغاني هو مقدمة لزوال كل قوى الظلم وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين".

من جهته، أعرب برادر عن "شكره وتقديره لاتصال هنية متمنيا لفلسطين وشعبها المظلوم النصر والتمكين ثمرةً لجهادهم ومقاومتهم، بحسب البيان.

اللقاء مع القناة العبرية

في هذه الاثناء أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، سهيل شاهين، توضيحا بشأن إجرائه مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء واكد انه لم يكن على اطلاع بهوية المراسل او القناة

وقال شاهين، في تغريدة على حسابه على "تويتر" "أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابل في يد الإمارة الإسلامية طالبان، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية".