طالبان: خلية داعش متورطة بجرائم ضد المدنيين

اعلنت الحكومة الافغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش بتهمة التورط في تفجير مركز تعليمي في العاصمة كابل اسفر عن مقتل 53 شخصا. واشارت الى ان هذه الخلية متورطة بجرائم ضد المدنيين

وقالت الحكومة الافغانية على لسان المتحدث ذبيح الله مجاهد على «تويتر»، أن قوات الأمن قتلت 6 عناصر واعتقلت اثنين من تنظيم داعش هم خلية اقدمت على تنفيذ هجوم انتحاري على المركز المشار اليه

واكد ان الخلية مسؤولة ايضا عن التفجيرات في مسجد وزير أكبر خان، بالاضافة الى مركز كاج التعليمي وفي جرائم أخرى بحق مدنيين

وفي30 سبتمبر (أيلول)، نفذ تنظيم داعش هجوماً انتحارياً على مركز لامتحانات الدخول إلى الجامعات في كابل، اسفر عن مقتل 53 شخصاً، منهم 46 فتاة وإصابة 110 آخرين افادت التقارير ان المركز يرتاده الطلاب الشيعة

كما قتل 7 اشخاص في نفس الشهر خلال هجوم بانفجار سيارة مفخخة قرب «مسجد وزير أكبر خان»، قرب كابل وهو المسجد الذي يقصده قادة «طالبان»

ومنذ الانسحاب الاميركي من هذا البلد نفذت داعش في افغانستان المعروفة باسم ولاية خرسان العديد من العمليات مستهدفة التواجد الشيعي بالاضافة الى مراكز حكومية ، وكانت ابرز عملياتها ضد القوات الاميركية المنسحبة في وسط مطار كابول