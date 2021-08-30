طالبان ستلجأ إلى الأتراك إذا احتاجت لمساعدة فنية في مطار كابل

أعلنت حركة طالبان الأفغانية عن أنها تستعين بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة مطار العاصمة كابل" إذا ما احتاجت إلى ذلك.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "نريد علاقات متينة وحسنة..تركيا بلد مهم بالنسبة لنا، ولدى أفغانستان علاقات تاريخية قديمة مع تركيا تريد الحفاظ عليها، وتريد تمتينها أكثر".

وحول إدارة أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، علق مجاهد قائلا: "نريد أن نطمئن الجميع بأننا دربنا قوات خاصة لأمن المطار، وإذا احتجنا إلى المساعدة في الجانب الفني، يمكن الاستعانة بمهندسين وفنيين أتراك، وفي الجانب الأمني قواتنا تتكفل بذلك".

وأوضح المتحدث باسم "طالبان قائلا: "سنقوم بتأمين المطار، ولن تحدث أي مشكلة، وهذا لا يعني أننا لا نريد علاقات جيدة مع تركيا أو أن تضعف العلاقة بيننا، بل سنقوي الثقة أكثر"، مشيرا إلى أن "طالبان تريد دعم تركيا، والمهندسون الأتراك يجب أن يساعدونها، والوجود الدبلوماسي التركي يجب أن يكون قويا، ويجب أن يعتمدوا عليهم كإخوة لهم، ويجب أن يستمروا في دعمهم".