طالبان مستعدة للتعاون مع واشنطن وبايدن يستبعد الاعتراف بها وسط تنسيق مشترك

استبعد الرئيس الاميركي جو بايدن الاعتراف بطالبان كحاكم شرعي لافغانستان فيما كانت الحركة المذكورة تبدي استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة وسط اعتراف اميركي بوجود تنسيق مشترك بشان استكمال عمليات الاجلاء وتسهيلات السفر.

بايدن: لا اعتراف بطالبان

ونقل البيت الابيض عن الرئيس جو بايدن قوله ان "اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدا". وفي ليلة 31 أغسطس، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا بذلك نحو 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

طالبان مستعدة للتعاون مع اميركا

الى ذلك أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وأنها ترحب بمشاركة واشنطن بإعادة إعمار أفغانستان إذا أرادت ذلك.

Kabul right now. Brave women protesting and chanting “freedom.” pic.twitter.com/wxstxHcRHl — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) September 7, 2021

وأعلن المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، أن الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولي.

وحول عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة قال المتحدث: "نعم بالطبع، في فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم".

تنسيق اميركي مع طالبان

على صعيد متصل اقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالتواصل مع طالبان في الساعات الأخيرة، وقال "سيسمحون لمن معهم وثائق سفر بالسفر بحرية، ونحن سنلزمهم بذلك"، واعلن الوزير الاميركي من الدوحة امتنان بلاده "العميق" لقطر، قائلا: "كثير من البلدان ساعدت في عمليات الإجلاء من أفغانستان، لكن لم يقم أحد آخر أكثر مما قامت به قطر".

Look at these Taliban savages beating Afghan women in Kabul today. Afghan women have shown great immense courage and resilience against Pakistani Islamist terrorism by looking Taliban in the eye and protesting for their rights. US/UK/NATO should be ashamed of abandoning Afghans. pic.twitter.com/JdbqJDxf4M — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 7, 2021

وقال: "أكثر من 58 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر قطر، وهي كانت المحطة الأولى الى مستقبل أكثر أملا وسلاما. "إضافة إلى استجابة قطر لعشرات الآلاف، قدمت دعما طبيا ميدانيا، و10 آلاف وجبة 3 مرات في اليوم، وشكلت خلية تنسيق للمساعدة في تنظيم جهود المنظمات غير الحكومية، كما أمنت 20 رحلة طيران لنقل الأفراد. نحن نشهد دعما هائلا لا يتوقف".