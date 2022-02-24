طالبة اردنية في اوكرانيا: نعيش في رعب ولا سبيل للمغادرة

وصفت طالبة اردنية من سكنها الجامعي في مدينة خاركوف شرقي اوكرانيا، حالة "الخوف والهلع" التي تعيشها مع احدى صديقاتها المختبئة معها في السكن بعد ان اخفقت كافة محاولاتهما للخروج من المدينة قبل بدء الهجوم الروسي.

وقالت الطالبة لموقع "عمون" الاخباري، إنها وصديقتها تختبئان داخل السكن وتغلقان على نفسيهما، وقد تمكن منهما الخوف والهلع في ظل عدم قدرتهما على ايجاد مكان آمن او الخروج من المدينة التي تتعرض حاليا لقصف روسي.

وأضافت الطالبة التي لم يكشف عمون هويتها مكتفيا بالاشارة الى انها تدرس الطب، أن كافة الطرق باتجاه مدينة خاركوف مقطوعة، فيما هلع السكان إلى محطات الوقود وصرافات البنوك.

واوضحت أن مدينة خاركوف تشهد أكثر تواجدا للطلبة الأردنيين والعرب في أوكرانيا.

وقالت الطالبة إنها لم تتمكن من العودة إلى الأردن قبل اندلاع الحرب لاسباب منها تحذير الجامعات للطلبة من تجاوز الغيابات، مؤكدة أنه سيتم فصل كل من يتجاوز الغيابات الرسمية.

وبينت أنه لم يكن بإمكانها العودة للأردن خلال الفترة الماضية حتى وإن قررت عدم الاكتراث لتهديدات الجامعة، وذلك بسبب عدم وجود رحلات طيران للانتقال إلى الأردن، مشيرة إلى أن الحجوزات مغلقة منذ أكثر من اسبوع.

وأكدت الطالبة أن وزارة الخارجية الأردنية تواصلت معهم قبل بدء الحرب، وطلبت منهم التسجيل عبر المنصة الالكترونية والتأكيد على تحديث ارقام هواتفهم للتواصل معهم.

وأضافت أن الوزارة ابلغتهم بوجود ملاجئ داعيتهم إلى الاختباء بها حال وقوع الحرب.

من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، أنه لا توجد شركات طيران أردنية تشغل رحلات جوية منتظمة بين الأردن وأوكرانيا.

وقال مستو لموقع عمون، إن سلطة الطيران الأوكرانية أعلنت وبسبب المخاطر على سلامة الطيران المدني تحديد التصاريح لاستعمال الأجواء الأوكرانية.

وأشار إلى أنه وبشكل عام فان شركات الطيران الدولية أوقفت رحلاتها الى أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية قالت في بيان إن خلية الأزمة في الوزارة تستمر بالانعقاد، حيث يتم التحضير لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا.

واضافت ان الاجتماع سيعمل على تقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين في اوكرانيا بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة، ومتابعة أوضاع الأردنيين.

وتابعت الوزارة انه سيتم كذلك بحث خيارات سبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول ان استدعت الحاجة.

وأضافت أنه يتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة.

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ كافة احتياطات السلامة الشخصية.

وجددت التذكير أن ارقام التواصل الساخنة مع السفارة/أنقرة 00905384419586

والمكتب الثقافي/كييف

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