  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. طالب مغربي يفر من الحرب الاوكرانية الى "اخوانة"الاسرائيليين

طالب مغربي يفر من الحرب الاوكرانية الى "اخوانة"الاسرائيليين

منشور 02 آذار / مارس 2022 - 10:06
"غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون"
"غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون"

احتفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بطالب مغربي لم تكشف عن اسمه باللجوء الى اسرائيل هربا من اتون الحرب في اوكرانيا حيث كان يدرس هناك، وافاد الهارب إنه كان يدرس في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة في الشرق قرب الحدود الروسية، والتي تشهد معارك عنيفة.

اقرأ ايضاًتحقق نبوءة فلسطيني بالحرب على اكرانيا بعد تأييد زيلنسكي للقصف الاسرائيلي لغزةتحقق نبوءة فلسطيني بالحرب على اكرانيا بعد تأييد زيلنسكي للقصف الاسرائيلي لغزة

خاوة خاوة 

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر،"طالب مغربي وصل إلى إسرائيل بعد الهروب من الحرب في أوكرانيا" واشارت الى انه "عند الشدة يعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا أوكرانيا على عجل"، خاتمة التغريدة بشعار "خاوة خاوة" (أخوة).

وقالت الصفحة إنه "غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون" وظهر الطالب الملتحي وهو يحمل شطيرة وقال ان اوكرانيا بلد جميلة 

ونظمت أولى رحلات الإجلاء من أوكرانيا لمواطنين من المغرب العربي والشرق الأوسط في اليوم السادس من الهجوم الروسي.

 

 

12 الف مغربي في اوكرانيا

وفيما يتعلق بالمغرب، الذي يعيش نحو 12 ألفا من رعاياه في أوكرانيا، بينهم 8 آلاف طالب جامعي، فقد بدأت عمليات الإجلاء، الأربعاء، عبر ثلاث رحلات من وارسو وبوخارست وبودابست.

وسيتم إجلاء الطلبة المغاربة في مقابل دفع 750 درهما مغربيا (نحو 79 دولارا) عن كل شخص، لرحلة الوصول إلى الدار البيضاء.

ويذكر أن المغرب وإسرائيل طبعا علاقاتهما في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020، ووقعا عدة اتفاقيات بمختلف المجالات لتمتين العلاقات بينهما.

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...