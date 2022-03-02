طالب مغربي يفر من الحرب الاوكرانية الى "اخوانة"الاسرائيليين

احتفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بطالب مغربي لم تكشف عن اسمه باللجوء الى اسرائيل هربا من اتون الحرب في اوكرانيا حيث كان يدرس هناك، وافاد الهارب إنه كان يدرس في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة في الشرق قرب الحدود الروسية، والتي تشهد معارك عنيفة.

خاوة خاوة

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر،"طالب مغربي وصل إلى إسرائيل بعد الهروب من الحرب في أوكرانيا" واشارت الى انه "عند الشدة يعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا أوكرانيا على عجل"، خاتمة التغريدة بشعار "خاوة خاوة" (أخوة).

وقالت الصفحة إنه "غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون" وظهر الطالب الملتحي وهو يحمل شطيرة وقال ان اوكرانيا بلد جميلة

ونظمت أولى رحلات الإجلاء من أوكرانيا لمواطنين من المغرب العربي والشرق الأوسط في اليوم السادس من الهجوم الروسي.

عند الشدة يُعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا على عجل #اوكرانيا . طالب مغربي من خاركوف غادر بعد القصف . يستضيفه اخوته الاسرائيليون. 🇮🇱🇲🇦خاوة خاوة pic.twitter.com/6c8XNVlOfm

@kaisos1987 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 2, 2022

12 الف مغربي في اوكرانيا

وفيما يتعلق بالمغرب، الذي يعيش نحو 12 ألفا من رعاياه في أوكرانيا، بينهم 8 آلاف طالب جامعي، فقد بدأت عمليات الإجلاء، الأربعاء، عبر ثلاث رحلات من وارسو وبوخارست وبودابست.

وسيتم إجلاء الطلبة المغاربة في مقابل دفع 750 درهما مغربيا (نحو 79 دولارا) عن كل شخص، لرحلة الوصول إلى الدار البيضاء.

ويذكر أن المغرب وإسرائيل طبعا علاقاتهما في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020، ووقعا عدة اتفاقيات بمختلف المجالات لتمتين العلاقات بينهما.