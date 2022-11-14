طالب يقتل 3 أشخاص بالرصاص في جامعة فيرجينيا

قتل ثلاثة أشخاص، واصيب اثنين آخرين بجراح، ليلة الأحد، بالرصاص الحي، إثر إطلاق نار في حرم جامعة فيرجينيا الأمريكية.

وحددت شرطة الجامعة، المشتبه به في حادث إطلاق النار، وقالت إنه طالب يدعى كريستوفر دارنيل جونز.

وحذرت الشرطة، من المشتبة به، وأكدت ضرورة احتماء الطلاب في أماكنهم، مشيرة إلى أنه يتجول بحرية وأنه مسلح وخطير.

وأعرب رئيس الجامعة جيم رايان، عن شعوره بالصدمة، وقال: "أشعر بالصدمة لأن هذا العنف قد زار جامعة فيرجينيا".

وقال رايان في بيان على "تويتر": إن طالبا "يشتبه في ارتكابه إطلاق النار"، وفق قناة "fox8" التلفزيونية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحادث، صادم لكل فرد في المجتمع.

وقالت السلطات، إن الدافع وراء إطلاق النار ، لا يزال غير واضح.

ووفقا لأرشيف عنف السلاح في الولايات المتحدة، فإن أكثر من 18 ألف شخص، لقوا مصرعهم حتى الآن في عام 2022، باستخدام الأسلحة، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار.