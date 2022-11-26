طبيب يغتصب مريضاته بعد تخديرهن بغاز الضحك 

يواجه طبيب تجميل أميركي شهير تهما خطيرة تتمثل في اغتصاب مريضاته بعد تخديرهن بغاز الضحك ومشروب التيكيلا، بحسب ما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيان لمديرية شرطة نيبلز في فلوريدا، الى ان الطبيب ايريك سالاتا (54 عاما) قد جرى اعتقاله الاسبوع الماضي داخل مركز التجميل الذي يملكه هو وزوجته بشبهة ارتكابه جريمة اغتصاب امراتين تبلغان من العمر 51 و72 عاما على التوانلي، اثناء كانتا "عاجزاتين جسديا".

واضاف البيان ان صغرى المرأتين لبلغت الشرطة انه جرى وصف مهدئ زاناكس لها قبل خضوعها للعملية، وحين وصولها الى مركز التجميل، قيل لها ان العملية ستكون مؤلمة، وبالتالي وافقت على تناول أكسيد النيتروس الذي يعرف باسم غاز الضحك، وكذلك مشروب التيكيلا الكحولي.

وابلغت المرأة المحققين انها غابت عن الوعي ثم افاقت لتجد الطبيب سالاتا يمارس الجنس معها.

وعقب تقديمها بلاغا بالواقعة، جرى اخضاع المرأة لفحص خاص بالاعتداءات الجنسية، بحسب بيان الشرطة.

وقال الضابط في شرطة نيبلز بريان مكغن لمحطة فوكس ان امراة اخرى تقدمت لاحقا للابلاغ عن ان سالاتا كان قد عمد الى تدليكها بعنف، وحين شكت قام باعطائها غاز الضحك قبل ان يغتصبها.

واضاف مكغن ان المراة تعرضت لكدمة في شفتها وذلك بسبب تقبيله لها بحسب زعمها، وقد حصلت على تقرير طبي قدمته الى الشرطة.

واعتبر الضابط ان ابلاغ المراتين عما تعرضتا له ينم عن "بعد نظر"، مؤكدا ان فعل ذلك يتطلب "الكثير من الشجاعة".

وقالت محطة "ايه بي 7" ان الطبيب سالاتا يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على شخص عاجز مكررة مرتين، وتم ربطه بكفالة قدرها 200 الف دولار.

وبحسب الشرطة، فقد كان الطبيب هو الشخص الوحيد الذي تواجد مع كلا المراتين في غرفة العمليات.