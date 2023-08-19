طرد جنرال إيطالي من الخدمة لانتقاده المثليين جنسيا

تعرض جنرال في الجيش الايطالي للطرد من الخدمة بسبب كتاب يتضمن انتقادات للمثليين جنسيا.

والجنرال المعني هو روبرتو فاناتشي (54 عاما)، الذي يتولى ادارة المعهد الجغرافي العسكري في إيطاليا، وسبق ان عمل رئيسا لفيلق نخبة من المظليين.

وفي كتابه الذي صدر في 10 اب/اغسطس الحالي بعنوان "العالم بالمقلوب"، يوجه فاناتشي الذي يقدم نفسه باعتباره وريث يوليوس قيصر، خطابه الى المثليين قائلا "انتم لستم طبيعيين".

كما يؤكد رفضه القبول باي قواعد تفرضها الاقليات من امثال المثليين من اجل النقاش والتسامح والاندماج.

وايضا طالت اتهامات بالعنصرية الجنرال المعزول، على خلفية انتقاده لاعبة منتخب ايطاليا للكرة الطائرة باولا إيغونو، وهي من اصول افريقية، والتي قال انه رغم حملها الجنسية لكن ملامحها ليست ايطالية.

ولم تنف وزارة الدفاع الايطالية الانباء حول اقالة الجنرال الذي سبق وان دان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكاره باعتبارها "بلا معنى".

وقال كروسيتو في بيان ان الجنرال فاناتشي اساءت اراؤه الى الجيش ودستور البلاد، رغم انه اقر بعدم اطلاعه على محتويات الكتاب.

واكد الوزير المقرّب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني انه سيتم البدء في اجراءات تاديبية ضد فاناتشي الذي لم يحصل على إذن باصداره.

والجمعة، عبر الجنرال الذي تم وضعه تحت تصرّف قوات الجيش، عن استغرابه للطلب منه التراجع عن كتابه الذي قال انه عبر فيه عن افكاره ولم يتضمن الاساءة الى اي شخص.

وفيما امتنع النواب اليمينيون في البرلمان الايطالي عن التعببير عن أي موقف، فقد توالت ردود الفعل الغاضبة من نواب اليسار والليبراليين تجاه ما تضمنه كتاب فاناتشي.