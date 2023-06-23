طرد دبلوماسيين اسرائيليين من فعالية شارك فيها محمد بن سلمان في باريس

طرد منظمون اثنين من الدبلوماسيين الاسرائيليين عن ابواب قاعة احتفال دولي شارك فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس

وقالت وسائل اعلام عبرية منها موقع "واللا" العبري، ان اوامر سعودية حالت دون دخول دبلوماسيين إسرائيليين اثنين من المشاركة في حدث سعودي جرت وقائعه في فرنسا، بسبب حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ووصفت التقارير نلا عن مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان هناك "حادثة دبلوماسية محرجة" لاثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين حينما منعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" بسبب حضور الأمير محمد بن سلمان، حيث اكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمهما من قائمة المدعوين للحفل.

ورجحت مصادر الخارجية الاسرائيلية ان حذف اسمي الدبلوماسيين الاسرائيليين كعقاب لدولة الاحتلال على سياستها اتجاه الفلسطينيين خاصة بعد المجازر التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في جنين ونابلس وطولكرم واريحا

تاتي هذه الحادثة في الوقت الذي تمعن وسائل الاعلام الاسرائيلية والمسؤولين المتشددين في حكومة بنيامين نتنياهو بالتاكيد على ان هناك مباحثات ومفاوضات بشان التطبيع السعودي الاسرائيلي وهو ما لم تعلق عليه القيادة السعودية

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس، الجمعة الماضية، واستقبله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.