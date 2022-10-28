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طرد مسؤولين إيرانيين من الخدمة على خلفية أحداث أيلول

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:21
ايران
ايران

أحالت السلطات في إيران عدد من المسؤولَين الأمنيَين في زاهدان جنوب شرق البلاد، بينهما قائد شرطة المدينة. 

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وجاءت الإستقالة عقب احتجاجات شهدتها إيران احتجاجات منذ 16 أيلول/ سبتمبر على خلفية وفاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وواصل الإيرانيون الاحتجاجات المناهضة للحكومة  على الرغم من تزايد قتلى حملة القمع التي تنفذها السلطات، فيما وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي المظاهرات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران.

كما هزّت مسيرات احتجاجية تزامنًا مع مرور أربعين يومًا على مقتل الشابة مهسا أميني.

كلمات دالة:مهسا أمينيايراناحتجاجات ايران

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