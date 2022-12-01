طرود مفخخة الى السفارة الاميركية ووزير الدفاع الاسباني

ارتفع الى ستة عدد الطرود والرسائل المفخخة التي وصلت الى السفارات والقنصليات والمكاتب الدبلوماسية في العاصمة الاسبانية مدريد خلال الساعات القليلة الماضية ، والتي استهدفت ايضا وزارة الدفاع الاسبانية

طرد مفخخ في السفارة الاميركية

فبعد ان اصيب دبلوماسي اوكراني عرفت عنه الداخلية الاسبانية بموظف في السفارة الاكرانية في مدريد بجروح طفيفة انتقل على اثرها بنفسه الى المشفى ، تحدثت مصادر متطابقة عن تلقي السفارة الاميركية طردا متفجرا قالت الاجهزة الامنية الاسبانية انه تم اعتراضه في الوقت المناسب من دون اي توضيحات اخرى

ووفق محطة تلفزيون "لا سيكستا" الإسبانية فان الطرد الذي حط في السفارة الاميركية في مدريد مشابهاً للطرود المتفجرة الأخرى والتي كان مصدرها عدة أماكن في إسبانيا وعددها ستة طرود الى جانب رسالة السفارة الاوكرانية المفخخة

طرد مفخخ الى وزارة الدفاع الاسبانية

في الاثناء تلقت وزارة الدفاع الاسبانية 5 طرود مفخخة متفجرة اليوم الخميس، واكد نائب وزير الداخلية الإسباني رافاييل بيريز، إنها أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.

وكشف عن ان احد الاجهزة المفخخة كان موجهاً إلى وزير الدفاع، وإن الطرود الخمسة كانت تحوي أجهزة متفجرة ايضا