طعن شرطي حتى الموت في بروكسل

لقي شرطي بلجيكي في بروكسل حتفه طعنا بالسكين مساء امس الخميس، فيما اصيب اخر في هجوم تشير الاحتمالات في بلديكا الى انه هجوم "ارهابي"

وافادت الشرطة الى انه تمت تصفية القاتل عندما اطلق عليه احد عناصر الدوريات النار ، وقالت الشرطة أن "إحدى دورياتنا تعرضت لهجوم مسلح بسكين، ثم استدعى الشرطيان تعزيزات واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم" مكان العملية التي وقعت في حي لاغار دو نور بمنطقة شيربيك في بروكسل

وتم نقل الشرطيين الى المشفى حيث اعلن عن وفاه احدهم وقد اصيب بضربات قاتلة في الرقبة ، وفتح تحقيق في الحادث الذي يتوقع ان يكون له خلفية ارهابية الا ان الانباء تشير الى ان "المحققين أن يجمعوا العناصر لتأكيد ذلك"

وأصيب المشتبه به بطلقات نارية في الساقين والبطن، ونقل إلى المستشفى مع عنصري الشرطة المصابين