طعن مجندة اسرائيلية في الضفة الغربية

قال الجيش الاسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيا بعد اقدامه الخميس، على طعن مجندة وخطف سلاحها عند موقف للحافلات في الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان “ورد تقرير عن مشتبه به، قام بطعن مجندة إسرائيلية واختطاف سلاحها الشخصي بالقرب من موقع (نيفو) في غور الأردن”.

#شاهد اللحظات الأولى بعد عملية طعن المجندة والاستيلاء على سلاحها وملاحقة المنفذ الفلسطيني واعتقاله pic.twitter.com/TTUk65JqqA — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) July 1, 2021

وأضاف “اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي المشتبه به وأعادت السلاح”.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل عن المنفذ.

#أولي: ورد تقرير عن مشتبه به قام بطعن مجندة وبخطف سلاحها الشخصي بالقرب من أحد المواقع في غور الأردن. قوات جيش الدفاع القت القبض على المشتبه به وعلى السلاح. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 1, 2021

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الفلسطيني حاول خطف سلاح المجندة قرب موقع “نيفو” في منطقة غور الأردن، ودخلت معه في شجار قبل أن يقوم بطعنها ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة.