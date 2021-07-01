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طعن مجندة اسرائيلية في الضفة الغربية

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 09:22
ارشيف

قال الجيش الاسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيا بعد اقدامه الخميس، على طعن مجندة وخطف سلاحها عند موقف للحافلات في الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان “ورد تقرير عن مشتبه به، قام بطعن مجندة إسرائيلية واختطاف سلاحها الشخصي بالقرب من موقع (نيفو) في غور الأردن”.

وأضاف “اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي المشتبه به وأعادت السلاح”.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل عن المنفذ.

 وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الفلسطيني حاول خطف سلاح المجندة قرب موقع “نيفو” في منطقة غور الأردن، ودخلت معه في شجار قبل أن يقوم بطعنها ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة.

كلمات دالة:اسرائيلفلسطين

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