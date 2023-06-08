طعن 7 بينهم 6 أطفال في فرنسا

أصيب في فرنسا اليوم الخميس 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب وفقا لما كشفت عنه مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وبين المصدر الأمني أن رجلا مسلحا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال أعمارهم 3 سنوات تقريبا.

وقام وزير الداخلية جيرالد دارمانان بنشر تغريدة حول منفذ الهجوم الذي قال أنه اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن الفرنسي، لافتا إلى أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا، حيث ما تزال الدوافع مجهولة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن اليوم الخميس.

