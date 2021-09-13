طلاب مدرسة بدمشق يرددون أغنية “لفلي حشيش”..

شهدت العاصمة السورية دمشق فضيحة بعد انتشار مقطع مصور يظهر مدرسة سعد بن عبادة في العاصمة دمشق، ينبعث من داخلها صوت جماعي لطلاب يرددون أغنية “لفلي حشيش” فيما قدم وزير التربية مبررات واهية

الوزير يبرر

و برر وزير التربية في حكومة النظام ما ردده الطلاب بأنهم سمعوه أثناء ركوبهم في حافلة النقل، ورددوه في وقت الفرصة ولم يكن ضمن وقت الدوام.

وزعم الوزير أن إدارة المدرسة عالجت المشكلة ونبهت الطلاب إلى خطورة الاستماع لمثل تلك الأغاني، ووجهت إنذارًا لمديرة المدرسة والمعلمة المناوبة.

واعتبر الوزير أن ما سمعه الطلاب يندرج ضمن المنهاج الخفي الذي يسهم بشكل سلبي في تنشئة الجيل.

طلاب مدرسة "سعد بن عبادة" في دمشق، يرددون أغنية " لفلي حشيش" 🤦‍♂️#سوريا pic.twitter.com/dG4OWQmYA5 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 11, 2021

صبلي كاس

وظهر في المقطع المتداول صوت الطلاب في وقت الراحة وهم يرددون: “صبلي هالكاس حتى واسي أحزاني وين اللي كانوا أساس هيهات يازماني”، “لفلي حشيش حتى واسي أحزاني”.

#ترفيهي

بعد انتشار المخدرات في سوريا برعاية ايران وعصابات الأسد، فيديو لطلاب مدرسة "سعد بن عبادة" في دمشق، يرددون فيه أغنية "لفلي حشيش"#مراسل_الشرقية_الرسمي ✅ pic.twitter.com/j9db4WwCLP — مراسل الشرقية (@YusufAd76532779) September 9, 2021

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة بين السوريين لما آلت إليه أحوال المدارس ونظام التعليم في عهد نظام الأسد

وتنتشر المواد المخدرة، بكافة أنواعها، بشكل كبير في مناطق سيطرة الأسد، بتشجيع من ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني، التي جعلت سوريا منطلقًا لتصدير المخدرات لكافة أنحاء العالم.