طهران تتراجع.. لا تقدم في محادثات فيينا

تراجعت السلطات الاايرانية عن تصريحات اطلقها مسؤول رفيع المستوى تحدث فيها عن تقدم كبير في محادثات الملف النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة "إرنا" عن مسؤول في الخارجية الإيرانية نفيه لتصريحات نقلها تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن قرب التوصل إلى صيغة للاتفاق النووي في فيينا.

وقالت الصحيفة ان النص النهائي للاتفاق في فيينا من المرجح أن يجهز خلال الساعات القليلة المقبلة، ليرد المسؤول بوزارة الخارجية إنه بالنظر إلى استمرار النقاش حول العديد من القضايا الهامة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة الحديث عن النص النهائي".

وتمت الإشارة إلى أن "فريق التفاوض الايراني قدم آراءه البناءة إلى الجانب الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، وتتوقف نتيجة المفاوضات على إرادة الطرف الآخر في اتخاذ القرارات السياسية اللازمة".

وتابع المسؤول: "نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

وفي وقت سابق اكد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، إنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في فيينا تم بحث عدد من المقترحات و"حققنا تقدما نسبيا".

واضاف المسؤول الإيراني قوله: "خلال الأيام الأربعة الماضية، أجريت مفاوضات مكثفة بشأن عدد من القضايا المتبقية وذلك ضمانا لتلبية اعتبارات وهواجس إيران"، مبينا أنه "خلال هذه المحادثات، تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى، وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا".

وكشف أن "منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، قدم اليوم بعض الاقتراحات للطرفين بخصوص بعض القضايا المتبقية، وذلك بناء على المناقشات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أنه "بمجرد تسلم هذه الأفكار، نقلنا لمورا ردودنا وملاحظاتنا الأولية، ولكن بطبيعة الحال تتطلب هذه البنود دراسة شاملة، وسننقل تكملة تعليقاتنا واعتباراتنا بخصوصها إلى منسق المفاوضات والأطراف الأخرى".

هذا وأفادت معلومات صحفية أن الاتحاد الأوروبي قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.