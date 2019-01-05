طهران تحتج على تدخل وزير الخارجية البريطاني في شؤونها الداخلية

واعتبر قاسمي أن بيع بريطانيا السلاح للسعودية بمثابة "دعم منها للمجازر المرتكبة في اليمن".

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، ونُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت.

وانتقد قاسمي تصريحات أدلى بها هانت الأسبوع الماضي، وقال فيها إن إدارة طهران تعتقل نازانين زاغاري الحاملة الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لأهداف "دبلوماسية".

وتتهم إيران زاغاري بـ"التجسس"، وهو ما نفته أسرتها مرارًا.

وقال قاسمي: "للأسف أدلى هانت في الآونة الأخيرة، بتصريحات متسرعة وخاطئة حول موضوع لا يمت لبلاده بأي صلة. التصريحات التي أدلى بها تشير إلى أنه ليس على دراية بهذا الموضوع. هذه التصريحات شكلت نوعًا من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة". وتابع: "ينبغي على هانت أن يلقي نظرة على سجل حكومة بلاده في الشرق الأوسط خلال العقود والسنوات الأخيرة مما تسبب في وقوع كوارث إنسانية وأزمات لشعوب الشرق الأوسط من خلال ممارسة السياسات ومساندات الحكومة البريطانية للجماعات الإرهابية والدول المعتدية".

واعتبر قاسمي أن بيع بريطانيا السلاح للسعودية بمثابة "دعم منها للمجازر المرتكبة في اليمن".