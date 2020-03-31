طهران تعاير واشنطن: تنفقون المليارات لدعم صفقة القرن واطباءكم يرتدون اكياس نفايات

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والناطق باسمها، حول جهود إيران في مكافحة كورونا، تدخل في الشؤون الإيرانية وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأضافت الخارجية في بيان، أن تصريحات الخارجية الأمريكية تفتقر للوجهة القانونية، ولا يمكن أن تغطي على ضعف أداء الإدارة الأمريكية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والظروف الاقتصادية السيئة والضغوط الداخلية التي تتعرض لها قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أنه لو أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ترليونات الدولارات على الشعب الأمريكي بدلا من إنفاقها على زعزعة الأمن في الشرق الأوسط ودعم "داعش" و"صفقة القرن"، لما شهدنا بكاء الممرضين الأمريكيين في مواجهة كورونا وارتدائهم أكياس النفايات.

Nurses at Mount Sinai West have resorted to wearing trash bags as protective gear. A nurse manager just died there of COVID-19.



This should not be happening in America. #WheresMyPPE https://t.co/f1czt525rn pic.twitter.com/FTYKkLVrgi — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 26, 2020

وأكدت الخارجية أن إيران ستتغلب على فيروس كورونا على الرغم من العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية، وستتجاوز باعتزاز هذا الامتحان الصعب.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائية، تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.