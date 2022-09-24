طهران تعلق على أنباء سقوط "اشنوية".. وكبرى الجامعات تؤجل بدء استقبال الطلاب

علقت السلطات الإيرانية، على أنباء تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام معارضة، تفيد بسقوط سجن مدينة اشنوية، وفقدان السيطرة على المدينة.

وأعلنت سلطة القضاء الإيرانية أن سجن مدينة اشنوية يخضع للسيطرة الكاملة من قبل قوات الأمن

وكانت "اشنوية" قد شهدت أمس الجمعة، احتجاجات، وإطلاق شعارات انفصالية تخص جماعة "كومله" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأفادت وكالة أنباء فارس، بأن عدد المشاركين في احتجاجات "اشنوية" يقدر ب 500 شخص، وأن معظم الإشتباكات تركزت في ضواحي المدينة.

ونشرت قناة "العالم" مقطع فيديو وثقه سائق سيارة، يظهر "مدينة اشنوية في الساعة الثانية صباحا والهدوء يعم المدينة".

وأوضحت "فارس" أن "مقاطع الفيديو التي تم نشرها من وسط المدينة لا تخص ليلة أمس وهي مقاطع قديمة"، مؤكدة أن "المقاطع التي بثها مناهضو الثورة عن إغلاق مداخل المدينة هي أيضا لعبة إعلامية عارية عن الصحة".

وأشارت إلى أن "الهدوء عاد إلى المدينة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وبدأت المدارس يومها الأول من العام الدراسي الجديد".

الجامعات الإيرانية

من جهة أخرى قرر عدد من كبرى الجامعات الإيرانية تأجيل موعد حضور الطلاب في قاعات الدراسة إلى ما بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء أن قرار تأجيل بدء استقبال الطلاب جاء بسبب الإجازات المتكررة خلال الأسبوع الجاري، وكذلك من أجل اعتماد نهج موحد في نظام عقد الفصول الدراسية.

وأعلنت بعض الجامعات الكبرى في البلاد عن عدم حضور فصول دراسية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على أن يكون التدريس في تلك الفترة عن بعد.

وقال نائب رئيس جامعة طهران بشأن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، إنه "في ضوء الإجازات القادمة وفي تنفيذ تعليمات التعليم المشترك المعتمدة، فستعقد جميع فصول جامعة طهران في مختلف مستويات التعليم عبر الإنترنت بدءا من السبت الموافق 2 من أكتوبر وحتى الخميس الموافق السابع من الشهر ذاته".

واتخذت جامعات إيرانية أخرى قرار مماثل، جاء من بينها جامعة جامعة العلوم والصناعة، وجامعة جامعة خواجا ناصر الدين الطوسي للتكنولوجيا، وجامعة جامعة العلامة الطباطبائي، وجامعة شهيد بهشتي، وغيرها.