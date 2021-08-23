طهران تعلق على طلب نصرالله دعم لبنان بالمحروقات

المحت ايران الى قبولها طلب زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله بتزويد لبنان بالمحروقات، في الوقت الذي اكد المراقبون ان نصرالله لا يمكنه التفوه بهكذا طلب من دون اذن وتنسيق مسبق مع طهران

طهران: لا نستطيع البقاء مكتوفي الايدي عن مساعدة لبنان

واكدت طهران أنها "لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب شعب متمكن وثري، ومن الطبيعي ارسال الوقود لمن يشتريه منا" ونحن مستعدون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.

سفن الوقود الايراني الى لبنان

وكان نصر الله قد تطرق، أمس الأحد، إلى ملف استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، وقال إن "السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان"، مؤكدا أن "السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر".

وشدد على أن "النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، وللمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات، ولسنا في مجال التنافس مع أحد".