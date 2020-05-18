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طهران: تفكيك شبكة بيع ايرانيات بهدف الدعارة

منشور 18 أيّار / مايو 2020 - 04:00
ألقت الشرطة القبض على كبير العصابة الملقب بـ"إليكس" في ماليزيا ونقتله إلى طهران
ألقت الشرطة القبض على كبير العصابة الملقب بـ"إليكس" في ماليزيا ونقتله إلى طهران

اعلنت الشرطة الإيرانية عن تفكيك "أكبر عصابة لتهريب الفتيات الإيرانيات إلى الخارج لاستغلالهن لأغراض جنسية" وذلك بعد ثلاث سنوات من ملاحقتها أمنيا.
ووفق موقع روسيا اليوم الالكتروني فقد ألقت الشرطة القبض على كبير العصابة الملقب بـ"إليكس" في ماليزيا ونقتله إلى طهران، وذلك بالتعاون مع الشرطة الدولية الإنتربول، إضافة إلى القبض على جميع أعضاء العصابة في إيران وماليزيا.
ووصف بيان الشرطة الإيرانية العصابة بـ"المجرمة" وقال، إنها كانت تبيع الفتيات الإيرانيات لأشخاص في الخارج لاستغلالهن جنسيا.
وبثت وسائل إعلام رسمية مقطع فيديو قالت، إنه يوثق لاعتقال أفراد العصابة.


 


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