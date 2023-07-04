طهران تكشف آخر مستجدات توجه السياح الإيرانيين إلى مصر

أكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنهم لم يتلقوا أي موقف رسمي بشأن توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر في غضون 45 يومًا.

وأشار كنعاني إلى أن التصريحات المطروحة لم تتم تأكيدها من قبل السلطات المصرية المختصة، وذلك وفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب كنعاني مجددا عن ترحيب إيران بإعادة تعزيز العلاقات مع مصر.

فيما يتعلق بالعلاقات المصرية، أكد كنعاني أن إيران قد أوضحت موقفها ورأيها الواضح بشأنها عدة مرات.

وأضاف أنه في حال اتخاذ الحكومة والسلطات المصرية أي إجراء إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فإن إيران ستقدم ردًا متبادلًا ومتناسبًا وسترحب بأي تطور إيجابي في هذا الصدد.

وقد نفت إيران ما تم تداوله من تصريحات بشأن تسيير رحلة طيران رمزية بين طهران والقاهرة في المستقبل القريب، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تتم عبر قنوات رسمية.

من جانبه قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، إن إيران لا تؤكد التصريحات التي تحدثت عن زيارة مدير عام السياحة المصرية إلى طهران، وذلك استجابةً لتصريحات حرمة الله رفيعي، رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، الذي أشار إلى نية إيران تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، كما تحدث عن زيارة مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران في الأسبوع المقبل بصحبة وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر، وفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية.

