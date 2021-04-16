طهران تنفي تعمدها اسقاط الطائرة الاوكرانية

رد المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني، كيوان خسروي، على تصريحات سكرتير الامن القومي الاوكراني الكسي دانيلوف حول الطائرة الاوكرانية التي سقطت في ايران، أن طهران أكدت سابقاً ان الحادثة كانت بسبب خطأ بشري غير متعمد.

الخطأ بشري

ونقلت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن خسروي قوله: "إيران أعلنت صراحة ان حادث سقوط الطائرة الاوكرانية المنكوبة كان بسبب خطأ بشري غير متعمد".

وأعتبر خسروي أن "نشر أخبار غير صحيحة استنادًا إلى سوء فهم السيد دانيلوف للأدميرال شمخاني يروج للدعاية ويثير جدلا مرة أخرى على أساس محتوى وهمي وغير حقيقي".

وأكد خسروي أن رأي الخبراء والوثائق الموجودة يؤكد أن هذا الحادث المأساوي وقع بسبب خطأ بشري، مشددا على ان استخدام أهداف ونوايا سياسية في هذه الحادثة غير مقبول ومرفوض تماما.

صاروخ ايراني يدمر طائرة مدنية اوكرانية

يشار إلى أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، على متنها 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وجاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردا على اغتيال أمريكا بطائرة مسيرة الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.

وبعد ثلاثة أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الطائرة أسقطت بالخطأ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.