طهران: سنرد على العقوبات الأمريكية بحزم

حثت الخارجية الإيرانية الأحد الولايات المتحدة على “التخلي عن الغطرسة” واتهمتها بأنها “تقف على الجانب الخطأ من التاريخ”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة القول: “أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها”.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي صباح الأحد، رفض خطيب زادة ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعودة العقوبات الأممية على إيران.

وقال: “التدخل الأمريكي المشؤوم خاصة في غرب آسيا لم يخلق سوى نتائج كارثية مشؤومة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها “تعلم بأن مزاعمها بشأن عودة العقوبات فارغة وبعيدة عن الواقع ولا أثر لها”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان السبت أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي.

وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية “سناب باك” (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

(د ب أ)